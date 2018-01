Container vor US-Konsulat in Zürich angezündet

Am Montag wurde das US-Konsulat im Zürcher Seefeld von Aktivisten versprayt worden. Ausserdem wurde vor dem Haus ein Container mit Grüngut angezündet.

Die Zürcher Stadtpolizei bestätigte, die Vorfälle vor dem US-Konsulat. Vorerst habe aber niemand Anzeige erstattet, auch die Höhe des Sachschadens sei noch offen.

Die Aktivisten wollen laut einem Mail damit gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump protestieren, der am Donnerstag am WEF in Davos erwartet wird.

Eine grosse, offizielle Demonstration gegen das World Economic Forum ist morgen Dienstagabend geplant. Auf dem Helvetiaplatz wollen Trump- und Globalisierungskritiker gegen das WEF protestieren. Sie rechnen mit einem Grossaufmarsch.

Artikel übernommen von tagesanzeiger.ch

( 20M)