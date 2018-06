So ist die Arbeit beim Sorgentelefon 143

Seit 60 Jahren gibt es die Dargebotene Hand. Das bekannte anonyme Sorgentelefon unterstützt – mittlerweile auch online – zahlreiche Menschen, die sich in einer schwierigen Lebenslage befinden. Einer der über 90 Freiwilligen der Regionalstelle Zürich ist ein ursprünglich selbständiger Unternehmer, der nun seit drei Jahren aktiv dabei.

«Man muss Menschen mögen»

Und das mit Leidenschaft: «Um die Arbeit zu machen, muss man in erster Linie Menschen mögen», so der 60-Jährige. Und eine gute Portion Lebenserfahrung mitbringen. Zudem müsse man den Job ernst nehmen: «Es geht nicht, dass man das einfach mal so macht.»

So ist es Pflicht – vor dem ersten selbstständigen Einsatz –, einen jährigen Ausbildungskurs mit wöchentlich zwei Stunden zu absolvieren. Monatliche obligatorische Supervisionen gehören ebenso dazu. «Man muss diese Art von Freiwilligenarbeit wirklich wollen und auch für sich selber einen Nutzen daraus definieren», so der 60-Jährige.

Mittelweg zwischen Nähe und Distanz

«Aber jeder, der sich dafür interessiert, darf sich bis Ende Juli bei uns melden.» Dann ist nämlich der Anmeldeschluss für die Ausbildungskurse, die im Januar 2019 starten. «Wir sind wie jedes Jahr wieder auf der Suche nach Freiwilligen und im Moment läuft gerade der Bewerbungsprozess», so der ehemalige Unternehmer.

Erwarten dürfe man interessante und vielfältige Gesprächsthemen. Zwar seien die oft ernst und traurig, aber hin und wieder auch humorvoll. Wichtig sei es, mit anspruchsvollen Fragestellungen einfühlsam umzugehen und «einen guten Mittelweg zwischen Nähe und Distanz zu finden».

Einzelne Personen rufen immer wieder an

Vor allem Personen mit Suizidgedanken stellen die Freiwilligen vor eine Herausforderung: «Sie sind wie in einem Tunnel und schwer von ihrem Vorhaben abzubringen», so der freiwillige Mitarbeiter. Suizidgefährdete Anrufer gäbe es aber gar nicht so häufig, wie man erwarten würde.

Vielfach wollten die Menschen einfach nur, dass man ihnen zuhöre und ihre Anliegen ernst nehme, so der 60-Jährige. So kommt es auch hin und wieder vor, dass einzelne Personen öfter anrufen: «Dabei handelt es sich meistens um ältere und einsame Menschen.»

Ein Fall blieb besonders in Erinnerung

Obwohl alles anonymisiert abläuft, ist dem Mitarbeiter der

Dargebotenen Hand ein Fall besonders im Gedächtnis geblieben: «Eine Person rief an und äusserte Suizidgedanken.» Der 60-Jährige sprach ihr gut zu und versuchte sie auf andere Gedanken zu bringen: «Doch sie brach das Gespräch ab und ich blieb im Ungewissen, was mit ihr geschehen war.» Wochen später meldete sich die betreffende Person und bedankte sich für das Gespräch. «Genau solche Momente zeigen mir, dass unsere Arbeit wertvoll ist.»

