Testen Sie die schönste Badi von Zürich

Erst diesen Sommer wurde das Freibad Heuried in Zürich-Wiedikon nach mehrjähriger Renovation wiedereröffnet. Und offenbar gefällt den Leserinnen und Lesern von 20 Minuten das Lifting. Im Badi-Ranking hat das Heuried die anderen 16 Sommerbäder auf dem Stadtgebiet klar hinter sich gelassen.

Bis am Mittwochnachmittag um 16 Uhr hat das frisch renovierte Sommerbad rund 900 Stimmen erhalten. Platz zwei belegt das Strandbad Mythenquai mit rund 737 Stimmen, und das Freibad Letzigraben ist mit 470 Stimmen die Nummer 3.

Heuried gehört zu den beliebtesten Badis

Das Resultat überrascht Schul- und Sportvorsteher Filippo Leutenegger (FDP) nicht. «Das Freibad Heuried ist nach der Sanierung wieder offen, was viele Interessierte ins Bad lockt», sagt der Stadtrat auf Anfrage. Das Heuried gehöre mit bisher 61'000 Eintritten zu den vier beliebtesten Badis in dieser Saison.

Nur drei Freibäder am See oder Fluss haben die Nase vorne. Nummer 1 ist das Strandbad Mythenquai. 82'000 Eintritte verzeichnete es seit Saisonbeginn am 10. Mai bis zum letzten Sonntag, 71'000 Eintritte waren es in dieser Zeit im Strandbad Tiefenbrunnen und 64'000 Eintritte auf der Werdinsel.

