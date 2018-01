«O-Bikes werden am schnellsten verschwinden»

Zürich ist um einige Leihvelos reicher: Ab Montag können die Züri-Velos der Postauto-Tochter Publibike getestet werden, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Die Stadt Zürich hatte Publibike schon 2015 den Zuschlag gegeben, doch Einsprachen verzögerten das Projekt. Obwohl nun die Züri-Velos mit zahlreichen anderen Anbietern auf den Strassen um Kunden buhlen, gibt ihnen Dave Durner, Geschäftsführer von Pro Velo Zürich, gute Chancen, wie er zu 20 Minuten sagt. Die Gründe in der Übersicht über die drei bekanntesten Stadtzürcher Leihvelo-Marken.

O-Bike

So funktioniert es: App aufs Smartphone laden, registrieren und Standortdaten einschalten. Und schon wird dem Benutzer das nächste freie Velo angezeigt. Mittels QR-Code wird dieses aufgeschlossen. Wird das O-Bike nicht mehr gebraucht, abschliessen und irgendwo in der Stadt stehen lassen.

So viel kostet es: Der Nutzer muss vor der ersten Fahrt ein Depot von 129 Franken überweisen. Dann kosten 30 Minuten 1.50 Franken. Gutes Verhalten wie etwa die Meldung von kaputten oder falsch abgestellten Velos wird mit O-Bike-Punkten belohnt, der Preis kann sich so pro Fahrt reduzieren. Täglich zwei Gratisfahrten gibt es ausserdem für eine Mitgliedschaft von 39.90 Franken pro Monat oder 109.90 Franken pro Jahr.

Das sagt der Experte: Dave Durner, der alle drei Leihvelos getestet hat, glaubt, dass die O-Bikes am schnellsten aus dem Stadtbild verschwinden werden. Grund sei der schlechte Ruf und die schlechte Qualität der Fahrräder: «Sie haben nur einen Gang, sind schwerfällig und häufig defekt.» So habe er acht O-Bikes zu entsperren versucht, bei dreien habe es nicht funktioniert: «Bei einigen Rädern war auch die Bremse defekt.»

Limebike

So funktioniert es: Auch hier wird das Velo mit der Karte auf der App gefunden und entsperrt. Ist der Nutzer am Ziel angekommen, stellt er das Velo irgendwo ab und schliesst es ab.

So viel kostet es: Die 1. Fahrt ist kostenlos, dann kosten 30 Minuten 1 Franken, eine Kaution wird nicht verlangt.

Das sagt der Experte: Durner ist zufrieden mit der Qualität der Limebikes: «Für kurze Strecken sind sie gut geeignet und auch kleine Hügel liegen dank der 3-Gang-Schaltung drin.» Er habe bei seiner Testfahrt keine kaputten Velos entdeckt: «Allerdings wird auf der App nicht immer der genaue Standort der Velos angegeben.»

Züri-Velo

So funktioniert es: Das Züri-Velo von der Firma Publibike wird ebenfalls mittels Smartphone-App geortet und freigeschaltet. Alternativ kann auch der registrierte Swiss Pass genutzt werden. Im Gegensatz zur Konkurrenz gibt es auch E-Bikes im Angebot. Die Fahrt muss aber an einer Züri-Velo-Station beginnen und wieder enden. Publibike plant 150 Standorte in Zürich.

So viel kostet es:Ein Jahresabo kostet je nach Art 50 oder 200 Franken. Bei konventionellen Velos ist dann die Ausleihe für die ersten 30 Minuten gratis, danach werden 12 respektive 6 Rappen pro Minute verlangt – je nach Abo. Ohne Abo kosten 30 Minuten 3 Franken und bei E-Bikes 4.50 Franken.

Das sagt der Experte: In Sachen Qualität und Fahrkomfort haben die Züri-Velos die Nase vorn, findet Dave Durner: «Sie haben Scheibenbremsen, Luftpneus, mehrere Gänge und sind wendig.» Fraglich nur, ob die Zürcher bereit sind, die Velos an fixen Standorten abzustellen. Trotzdem glaubt Durner, dass die Züri-Velos und die Limebikes längerfristig bestehen können.

