Der 31er-Bus soll wieder pünktlich verkehren

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 bekam das Quartier Witikon eine direkte Verbindung ins Stadtzentrum. Die Freude darüber war bei den Witikern gross. Bald aber machte sich Enttäuschung breit, weil die Busse auf dieser Strecke chronisch verspätet waren. «Auf den Bus ist kein Verlass mehr wie früher», sagt 20-Minuten-Leserin Barbara H., die die neue Buslinie täglich benutzt. «Mein Sohn kam am Mittwoch wegen der neuen Buslinie ganze 40 Minuten zu spät zur Schule.»

Die Zürcher Verkehrsbetriebe (VBZ) teilen nun mit, dass sie nach eingehender Analyse verschiedene Massnahmen ergreifen, um die überdurchschnittlichen Verspätungen zu verringern. Ab dem 19. Februar 2018 sollen auf der Buslinie 31 zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt und so die Zuverlässigkeit verbessert werden. Diese Massnahme sei ursprünglich erst auf den Baustellenbeginn Witikonerstrasse im Spätsommer 2018 geplant gewesen und werde jetzt vorgezogen.

Zwei zusätzliche Fahrzeuge werden eingesetzt

Geplant ist, dass die Buslinie mit maximal zwei zusätzlichen Fahrzeugen betrieben wird. Hans Konrad Bareiss, Leiter Markt VBZ, sieht darin zwei Vorteile: «Zum einen können die Rückfahrten pünktlich beginnen, weil die Busse mehr Zeit haben, bei der Endhaltestelle zu wenden. Zum anderen können bei bestimmten Haltestellen zusätzliche Minuten eingerechnet werden.»



Ebenfalls sei es dadurch möglich Pufferzeiten auf der Strecke einzufügen, sodass Verspätungen abgefedert werden können.

Die vorgeschlagene Massnahme soll bis Mitte 2019 beibehalten werden. Am Fahrplan ändere sich nichts. Bereits ergriffen haben die VBZ kleinere Anpassungen wie die Optimierung der Ampelsteuerung am Klusplatz. Am Hegibachplatz stehe bei Bedarf in der Hauptverkehrszeit am Abend ein zusätzlicher Bus bereit, der bei grösseren Verspätungen zum Einsatz komme.

Erst eine langfristige Lösung biete Entspannung auf der Linie, heisst es bei den VBZ. Dafür brauche es Busspuren, damit die Fahrzeuge nicht mehr im Stau stecken bleiben.

