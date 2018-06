«Engel vom Zürcher HB» ist verstorben

Frieda Bühler war bei Reisenden bekannt: An ihren Rollstuhl gelehnt und in einen Wollmantel gehüllt erteilte sie den Vorbeieilenden im Zürcher Hauptbahnhof ihren Segen – und bildete so mitten im hektischen Pendlerstrom eine Oase der Ruhe.

Nun ist sie am 9. Juni mit 78 Jahren verstorben, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt

Vom Platzspitz an den Bahnhof

Frieda Bühler kümmerte sich in den 1980er-Jahren an der Seite von Pfarrer Sieber auf dem Platzspitz um Süchtige. 1990 tauchte sie im Zürcher Hauptbahnhof auf. Sie habe plötzlich gewusst, dass es ihre Aufgabe sei, die Menschen zu segnen, erzählt eine der wenigen Personen, die sie näher an sich heran liess.

Dabei habe sie keinen missionarischen Eifer gezeigt. So wurde sie bald von allen «der Engel vom Hauptbahnhof» genannt. Geld nahm sie keines an – dafür steckte hin und wieder einem Bettler ein Zehnernötli zu. Seit fünf Jahren blieb ihr Segen aus: 2013 zog Frieda Bühler ins Altersheim.

Segen bleibt aus

Die ehemalige Zürcher Stadträtin Monika Stocker (Grüne) verewigte Bühler in ihrem Büchlein «He, dich kenne ich doch» als «Die alte Frau im Bahnhof». Als Sozialvorsteherin habe sie regelmässig Briefe aus der ganzen Schweiz und zum Teil auch aus dem nahen Ausland erhalten: Die Leute beklagten sich und schimpften, dass die Stadt nichts unternehme wegen der betagten Frau mit Rollstuhl, die bei jeder Witterung – von früh morgens bis spät abends – dort sei und vor sich hin murmle.

Am vergangenen Freitag wurde Bühler auf dem Friedhof Sihlfeld begraben. In der Todesanzeige steht: «Haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben.»



Mit Material des «Tages-Anzeigers»

(hal/sda)