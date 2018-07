Deutsche Helis retten jetzt auch im Raum Zürich

Brauchte es einen Rettungshelikopter, wurde im Kanton Zürich bisher die Rega bevorzugt. Damit ist nun Schluss. Seit Juli bieten die Mitarbeiter der Zürcher Einsatzleitzentrale auch den Helikopter der Alpine Air Ambulance auf. Dieser ist im Kanton Aargau stationiert.

Ebenso können Helikopter der DRF Luftrettung aus Deutschland zum Einsatz kommen, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Die Idee dahinter: Es wird das Rettungsmittel eingesetzt, das am schnellsten beim Patienten ist.

Zusammenarbeit wird ausgeweitet

«Bereits heute kommen Helikopter aus Deutschland in der Schweiz zum Einsatz», sagt Urs Eberle, Sprecher von Schutz & Rettung Zürich zu 20 Minuten. Man helfe sich gegenseitig aus, wenn die Schweizer Rettungsmittel im Einsatz stehen. Diese unkomplizierte Zusammenarbeit werde nun ausgeweitet.

Neben der Rega seien jetzt auch die Helikopter der beiden anderen Organisationen ins System eingebunden. «Die Mitarbeiter können den Standort und den Status der Helis am Bildschirm einsehen», erklärt Eberle. Das System schlage dem Einsatzleiter das Rettungsmittel vor, das am schnellsten beim Patient sein kann. Dieses System ist sehr fortschrittlich und berücksichtigt zum Beispiel auch, dass Helikopter in der Stadt nur beschränkt landen können.

«Qualität entspricht den Anforderungen»

Ein mögliches Szenario, bei dem ein deutscher Helikopter zum Einsatz kommt, ist ein grösserer Unfall im Grenzgebiet. «Ist die Rega in dieser Region besetzt, wird zum Wohl des Patienten das nächstliegende Rettungsmittel eingesetzt. Liegt die Unfallstelle im Raum Schaffhausen, kann zum Beispiel ein deutsche Helikopter angefordert werden.»

Für den Patienten ändert sich laut Eberle mit dem neuen System nichts: «Die Qualität der deutschen Luftrettung entspricht ebenso den standardisierten Anforderungen.» Bei den Kosten sieht das anders aus. Rega-Gönner könnten vermehrt zur Kasse gebeten werden, weil nur die Rettung mit der Rega abgedeckt ist. Andernfalls ist das Sache der Versicherung. Die Suva etwa sagt, dass sie die Rettungskosten bei einem Unfall übernimmt.

