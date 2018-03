Deutscher Reporter findet Zürcher ÖV paradiesisch

Journalisten des «Spiegel» sind bekannt dafür, besonders kritisch zu sein. So kam auch in einem Artikel des Redaktors Christian Wüst der Nahverkehr in deutschen Städten schlecht weg. Als überfüllt und veraltet wurde er bezeichnet, als Alternative zum Auto tauge er nicht. Voll des Lobes war er hingegen für den öffentlichen Verkehr in Zürich, er bezeichnete die Finanzmetropole sogar als eine «Art Welthauptstadt des öffentlichen Nahverkehrs».

Auch ein Video, indem Wüst mit dem Tram durch Zürich fährt, schaut sich wie ein VBZ-Imagefilm. Darin lobt er, dass im Zentrum verhältnismässig wenige Autos, aber sehr viele Trams unterwegs sind: «Dies ist das Ergebnis von jahrzehntelanger Verkehrspolitik, die dazu geführt hat, dass öffentliche Schienenwege ausgebaut wurden und Strassen sogar zurückgebaut.»

Zürich als Vorbild

In Zürich die Strassenbahn zu nutzen sei absolut gesellschaftsfähig: «Sie sehen auch einen Bankdirektor, der morgens mit der Strassenbahn zum Paradeplatz fährt. Es wäre ihm wahrscheinlich peinlich, das Ganze mit dem Rolls-Royce zu tun.» Laut Wüst ist in den Trams alles ungemein sauber und wohnlich: «Schicken Sie diesen Zug mal quer durch Berlin, dann sieht er wahrscheinlich nachher anders aus.»

Die deutschen Verkehrspolitiker, die momentan tief in der Blamage des Diesel-Skandals stecken, haben guten Grund, auf diese Stadt zu blicken, findet Wüst: «Zürich hat keinerlei Probleme mit der Atemluft, ist auch kein Wunder bei so wenigen Autos und einem extrem geringen Anteil von Diesel-Fahrzeugen.»

«Kein Wunder hängen die Deutschen so sehr an den Autos»

Zu 20 Minuten sagt der Journalist, der seit 30 Jahren über Verkehrsthemen schreibt, dass er tatsächlich fasziniert vom öffentlichen Verkehr in Zürich ist: «Für mich sind diese Zustände paradiesisch.»

Ganz im Gegensatz zu seiner Heimatstadt Hamburg, wo er fast immer mit dem Velo unterwegs sei: «Der öffentliche Verkehr ist bei uns zu überfüllt, verschmutzt und unpünktlich.» Kein Wunder, dass die Deutschen so sehr an ihren Autos hingen: «In Zürich herrscht hingegen in der Gesellschaft ein Konsens, dass man den öffentlichen Verkehr wirklich will.»

Diese Worte freuen VBZ-Sprecher Andreas Uhl: «Natürlich gibt es auch bei uns mal Probleme. Verglichen mit dem Ausland funktioniert der ÖV bei uns aber sehr gut.» Die Probleme in Deutschland haben laut Uhl aber vor allem mit Versäumnissen zu tun, die vor Jahrzehnten passiert sind: «So hat man in den 50er-Jahren Tramschienen in vielen deutschen Städten abgebaut und stattdessen auf Diesel-Busse gesetzt. Später habe man das Angebot vernachlässigt und die Preise seien vergleichsweise zu hoch geworden: «Als Resultat kollabiert nun das System.»





