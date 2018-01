Die Ladenpassage rentiert noch nicht

Ein Jahr nach der Eröffnung des Bahnhofs Oerlikon macht sich Ernüchterung breit. Die Erträge der Läden an der Einkaufspassage bleiben hinter den Erwartungen zurück, sagt SBB-Sprecher Reto Schärli zur «Neuen Zürcher Zeitung». Es brauche noch Anpassungen, weil es derzeit viele ähnliche Angebote im Verpflegungsbereich gebe.

In der Passage haben sich über 30 Geschäfte eingemietet. Sie versuchen, die 110'000 Pendler täglich mit ihren Angeboten anzulocken. Bisher seien noch keine Mieter abgesprungen, so Schärli. Einer von ihnen ist Pablo Freire, der in der Ladenpassage Fruchtsäfte verkauft. Auch bei ihm habe es noch Luft nach oben. Sorgen macht sich der Unternehmer aber nicht: Laufkundschaft sei genügend vorhanden. Es brauche wohl noch etwas Zeit, bis sich die Leute an das neue Angebot gewöhnten.

Unterführung Ost läuft gut

Bei der SBB hofft man auf den Andreasturm, der neben dem Bahnhof im Bau steht und dieses Jahr eröffnet werden soll. Er soll zusätzliche Kundschaft bringen. Besser als die Ladenpassage laufen laut Schärli die Läden in der Unterführung Ost, wo sich die Haltestelle der Tramlinien 10 und 14 befinden.

