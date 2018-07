Die Party-Locations für den Zürcher Sommer

Bei strahlendem Sonnenschein und heissen Temperaturen haben die Zürcher Clubs erfahrungsgemäss etwas zu kämpfen. Einige schliessen gar während der Sommermonate. Wer in diesem Sommer passend zum Wetter im Freien tanzen und feiern möchte, wird in diesen Locations fündig.

Rundfunk im Landesmuesum

Am 19. Juli wird das Sommerfestival von Rundfunk.fm eröffnet. Gleich sechs Wochen lang gastiert das Radio im Innenhof des Zürcher Landesmuseums. Diverse nationale und internationale Musiker und DJs sind im Einsatz und täglich gibt es von 17 bis 24 Uhr ein Gastronomieangebot – etwa Fleisch von Luma Beef oder japanisches Essen von ­Ooki. Wie gewohnt kann man die Musik-Acts auch auf UKW, DAB+ oder im Web hören. Der Eintritt ist gratis.

Residence K am Zürichsee

Zum vierten Mal ist die Residence K beim Hafen Tiefenbrunnen zu Gast – direkt am Zürichsee. Bis zum 4. August gibt es hier von Dienstag bis Sonntag Drinks, Essen und Musik. So findet momentan bis am 22. Juli ein Hotdog-Festival statt, erfolgreiche Zürcher Labels veranstalten die Partys, und hinter den Plattenspielern sind unter anderem auch grosse Schweizer DJs wie Adriatique oder Andrea Oliva zu sehen. Der Eintritt ist kostenlos.

Pop-up-Tankstelle beim Supermarket im Kreis 5

Nach dem Glatten-Köbi-Public-Viewing ist vor der Tankstelle: Beim Supermarket Club an der Geroldstrasse öffnet am 19. Juli die Tankstelle ihre Tore. Bis 25. August gibt es jeweils von Dienstag bis Samstag Musik von DJs und Bands, Drinks und Essen. Am Wochenende beginnt nach den Daypartys dann gleich der Clubbetrieb bis in die Nacht. Die Veranstalter wollen die Tankstellen-Deko von 2017 nochmals deutlich übertreffen. Der Eintritt ist gratis.

Hiltl-Dachterrasse im Kreis 1

Wo unter der Woche ein Buffet mit vegetarischen Speisen steht, wird jeden zweiten Sonntag ab 14 Uhr zu elektronischer Musik getanzt: auf der Hiltl-Dachterrasse im PKZ-Gebäude an der Bahnhofstrasse. Laut den Machern könnte es auch bald einen wöchentlichen Rhythmus geben. Pluspunkt: Neben der Terrasse ist die Tanzfläche und das DJ-Pult überdacht, und somit kann auch bei schlechtem Wetter gefeiert werden. Eintritt: 20 Franken.

(20M)