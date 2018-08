Die Polizei sucht diesen bewaffneten Bankräuber

Kurz nach 15 Uhr betrat am Dienstagnachmittag ein Unbekannter mit Pistole die ZKB-Filiale an der Albisstrasse 36 in Wollishofen. Er begab sich an den Bankschalter und verlangte Bargeld. Nachdem er seine Beute von mehreren Tausend Franken in einer schwarzen Tasche mit weissem Muster verstaut hatte, flüchtete er aus der Bank und fuhr auf einem weissen Citybike in Richtung Kilchberg davon. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Der Täter wird laut der Stadtpolizei Zürich wie folgt beschrieben: graue Hose, grauer Veston, darunter ein graues T-Shirt, braune Haare (möglicherweise eine Perücke), Sonnenbrille mit goldfarbenem Gestell, schwarze Tasche mit weissem Muster. Die Polizei sucht Zeugen.

Es ist nicht das erste Mal, dass diese ZKB-Filiale überfallen wurde: Bereits am 11. März 2015 und am 31. Mai 2016 wurde sie von Unbekannten überfallen. Beim Überfall 2016 flüchtete der Täter aber ohne Beute.

(wed)