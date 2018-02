100-Tonnen-Buche zügelt nach 80 Jahren

Die Dimension des Projekts ist überwältigend: Eine 100 Tonnen schwere Rotbuche wird auf einer Fläche von 7 auf 7 Meter und einer Tiefe von 80 Zentimeter ausgegraben, um 150 Meter versetzt und am neuen Standort wieder eingepflanzt. Dafür braucht es viele Spezialisten, von Kranführern über Baumfachmänner bis Sicherheitsleute.

Schon am frühen Morgen wohnten über hundert Zuschauer dem Spektakel im Stadtzentrum bei. Sie harrten in der Kälte aus, um den Baum, der der Limmatbahn weichen musste, schweben zu sehen. Um 11 Uhr hätte es so weit sein sollen. Doch daraus wurde nichts. Um den 20 Meter hohen Baum ohne Schaden vom Boden zu hieven, brauchte es mehr Zeit als angenommen. So konnten die Kranführer die Rotbuche auf Stahlplatten erst gegen 13.30 Uhr in die Höhe heben.

Reise im Schritttempo

Dann folgte eine weitere Herausforderung. Der Baum mitsamt dem Wurzelballen musste so auf dem Lastwagen platziert werden, dass er nicht von der Tragfläche kippte. Nach mehreren Korrekturen begann für den rund 80 Jahre alten Baum die kurze Reise im Schritttempo.

Am Abend erreichte die Rotbuche dann ihren neuen Platz, der jetzt noch mitten in der alten Ringstrasse liegt. Später soll sie das Prachtstück des neuen Stadtparks sein, der nach dem Bau der Limmattalbahn dort angelegt wird. Die Versetzung, die es in dieser Dimension in der Schweiz noch nie gegeben hat, kostet voraussichtlich 160 000 Franken.

