Die neuen Sonnenschirme sind endlich da

Bei windigem Wetter und eher kühlen Temperaturen haben die Stadträte Richard Wolff (AL) und Filippo Leutenegger (FDP) am Donnerstag die 12 neuen Sonnenschirme auf dem Sechseläutenplatz eingeweiht: «Ist doch gut, dass es windet – dann können wir sie gleich testen», sagt Leutenegger.

Denn das Sonnenschirm-Fiasko vom letzten Jahr soll sich nicht wiederholen. Damals gingen die ersten Schattenspender bereits nach einem Tag kaputt – wegen des starken Winds. So musste Leutenegger nach einer Woche den Versuch abbrechen und die 20 Schirme abmontieren.

An den Schächten verankert

Nun will man aus den Fehlern gelernt haben. Die neuen Schirme sollen offenen Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern in der Stunde standhalten. Zudem sind sie an den bestehenden Schächten verankert, die für die Zirkuszelte in den Boden eingelassen sind.

Leutenegger zeigt sich zuversichtlich: «Wir haben einen anderen Lieferanten und die Befestigung ist nun stabiler.» Trotzdem gibt es keine hundertprozentige Garantie: «Wind und Wetter können auch in der Schweiz unberechenbar sein», sagt der ehemalige Vorsteher des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements, der heute Vorsteher des Schuldepartements ist.

Keine Anschaffungskosten für die Stadt

Neben den 12 Schirmen, die wegen der Zeltverankerungen ringförmig angeordnet sind, können bei Bedarf noch drei weitere beim Wasserspiel aufgestellt werden. Die Schirme werden jeweils am Morgen aufgespannt und am Abend – sowie bei schlechtem Wetter – wieder zugemacht. Verantwortlich dafür soll das Café Opera sein, das sich auf dem Sechseläutenplatz befindet.

Komplett abgeräumt werden die Schirme Anfang September, vor dem Filmfestival. Die neuen Schirme verursachen der Stadt keine Anschaffungskosten. Das Tiefbaudepartement, dem nun Richard Wolff vorsteht, besorgt lediglich den Unterhalt. Alles andere wurde über ein Sponsoring von der Vereinigung Bellevue und Stadelhofen finanziert.

(mon)