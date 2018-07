Dieb schläft während Einbruch in Laden ein

Dieser Einbruch verlief wohl nicht ganz nach Plan. Nachdem bei der Stadtpolizei Zürich am Mittwochmorgen kurz vor 3.30 Uhr die Meldung einging, dass gerade in ein Verkaufsgeschäft an der Badenerstrasse eingebrochen werde, rückten sofort mehrere Patrouillen aus und umstellten das Gebäude.

Weil Einbruchspuren sichtbar waren, verschafften sich die Polizisten Zutritt zum Gebäude. Beim Durchsuchen der Verkaufsräume fanden sie den mutmasslichen Dieb schlafend hinter einem Verkaufstresen. Der 34-jährige Mann liess sich widerstandslos festnehmen, wie es in einer Mitteilung der Stadtpolizei Zürich heisst.



(mon)