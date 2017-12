So wird im Zoo Zürich Weihnachten gefeiert

Während in der Stadt Zürich die Läden geschlossen sind und Weihnachten gefeiert wird, geht am Zürichberg der Alltag für die Tiere im Zoo Zürich weiter – genauso für die Pfleger und die Angestellten. Der Zoo ist nämlich an 365 Tagen im Jahr geöffnet.

Für die Tiere sollte Weihnachten demnach nichts Spezielles sein. Falsch – denn einigen Tieren werden quasi als verspätetes Geschenk ungebrauchte Weihnachtsbäume verfüttert. «Sonst aber läuft der Alltag wie im Winter gewohnt weiter», wie Zoo-Kurator Robert Zingg sagt.

Wie Zootiere Weihnachten und Silvester verbringen

Pinguin-Parade bei unter zehn Grad Aussentemperatur

Allgemein ist während der Wintersaison einiges los im Zoo Zürich. So findet beispielsweise an jedem Tag, an dem die Temperatur unter zehn Grad liegt, die Pinguin-Parade statt, wo die Königspinguine vor den Augen der Besucher durch den Zoo geführt werden.

«Neben den Pinguinen gibt es noch einige andere Tiere, die sich in der Kälte durchaus wohlfühlen», sagt Zingg. So spielen Schneeleoparden gern im Schnee. Auch die Wölfe sind in der Wintersaison aktiv. «Sogar die Elefanten lassen wir auch bei Schnee raus. Es ist jedoch wichtig zu merken, wann sie kalt haben und wieder in die Wärme müssen.»

Zoobesuch als Ausgleich zum Weihnachtsstress

Auch stellt der Zoo die Wölfe immer wieder vor eine Herausforderung: «Wir lassen die Wölfe ins Gehege der Tiger, während diese in der Innenanlage abgetrennt sind. Es ist spannend zu sehen, wie die Wölfe sehr vorsichtig auf Erkundungstour gehen.» Weil die Wölfe ihr Revier markieren, verhalten sich laut Zingg auch die Tiger sehr zaghaft, sobald diese wieder rauskommen.

Trotz des Programms fragt sich, wer an Weihnachten oder Neujahr den Zoo besucht. Zingg: «Ganz viele. Während einige dem Weihnachtsstress entfliehen wollen, haben es andere Familien zur Tradition gemacht, an Feiertagen in den Zoo zu gehen.» Denn: Die Stimmung sei an jenen Tagen sehr entspannt.

