«Der Bub hätte heute Geburtstag gehabt»

Die Ermittlungen wurden eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung, teilt die Kantonspolizei Aargau am Freitag mit.

Aufgrund einer Meldung, wonach Angehörige nicht mehr

erreicht werden könnten, rückte die Polizei am Freitag nach Mitternacht zu einer Kontrolle an den Glattlerweg in Spreitenbach aus. Die Wohnung war verschlossen, weshalb ein Schlüsseldienst beigezogen werden musste. Im Innern stiessen die Polizisten auf drei leblose Personen. Von Beginn weg wies die Situation auf ein Gewaltverbrechen hin.

Verstorbene Person als Täter?

Bei den Verstorbenen handelt es sich um ein Ehepaar im

Alter von 77 und 55 Jahren, das dort wohnhaft war, und

um einen Buben. Der 4-jährige Peruaner stammt aus dem familiären Umfeld des Ehepaars. In welchem familiären Verhältnis der Junge genau zu der Peruanerin und dem Schweizer steht, ist laut der Kapo noch unklar.

Zur Klärung der genauen Todesumstände hat die Staatsanwaltschaft Baden bei den drei Leichen eine Obduktion im IRM Aargau angeordnet. Der genaue Tatablauf und die Hintergründe der Gewalttat sind laut Mitteilung noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen dürfte das Delikt durch eine der verstorbenen Personen verübt worden sein, heisst es. Eine Schusswaffe konnte in der Wohnung sichergestellt werden.

3 Tote in Spreitenbach

«Er wäre vier Jahre alt geworden»

Laut einer Nachbarin ist die tote Frau die Grossmutter des 4-Jährigens. Die Mutter habe sie informiert, weil sie das Ehepaar nicht erreicht habe, sagt die Nachbarin zu 20 Minuten. Ihr Mann habe deshalb an der Tür geklingelt. Als niemand öffnete, informierte die Nachbarin die Polizei.

Offenbar hatte der Junge heute Freitag Geburtstag, so die Nachbarin: «Er wäre 4 Jahre alt geworden. Die Mutter hat alles für sein Fest vorbereitet.» Die Grossmutter und deren Ehemann hätten ihn an die Party bringen sollen. Wie es zu diesem Drama kam, ist der Nachbarin ein Rätsel: «Es waren sehr nette Leute. Wir hatten nie Probleme mit ihnen.»

Schnitt durch die Kehle?

Der 77-Jährige Mann, der mit dem Jungen nicht verwandt sei, habe früher als Taxifahrer gearbeitet. Nach einer Herzattacke habe er aber aufgehört. Sonst sei ihr nicht bekannt, dass er gesundheitliche Probleme gehabt habe.

Wie eine Nachbarin weiss, seien die Peruanerin und das Kind durch einem Schnitt in die Kehle getötet worden. Der Mann habe sich anschliessend mit einer Schusswaffe selbst gerichtet. Die Kantonspolizei Aargau kann zu diesen Aussagen keine Stellung nehmen. Die Ermittlungen seien im Gang.

