Drei Verletzte bei Frontalunfall in Baden

Ein 20-jähriger Autolenker ist am Samstagnachmittag in einer leichten Rechtskurve in Baden auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte er frontal in ein entgegenkommendes Auto. Der fehlbare Lenker und die beiden Insassen des gerammten Fahrzeugs wurden leicht verletzt.

Sie wurden im Kantonsspital Baden ambulant behandelt, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte. An den Autos entstand Totalschaden. Der Unfallverursacher musste eine Blut- und Urinprobe sowie den Fahrausweis abgeben. Auch sein Mobiltelefon wurde sichergestellt.

(fur/sda)