Nach Lugano und Bern transportiert die Post gemeinsam mit Matternet nun auch Laborproben in Zürich. Die Drohne ist seit dem 20. Juni für zehn Flugtage im Einsatz. Die Route verläuft zwischen dem Hauptlabor des Zentrallabors Zürich (ZLZ) an der Forchstrasse und dem ZLZ-Notfall-Labor in der Hirslanden Klinik Im Park. Der bisherige Transport über die Strasse führte rund um das Zürcher Seebecken.

Umfrage Was halten Sie von autonomen Drohnentransporten zu medizinischen Zwecken? Ich halte die Idee für sehr innovativ.

Ich denke, das bringt uns nicht weiter.

Ich weiss nicht, was ich davon halten soll.

Ich denke, wir sind auf einem guten Weg.

Ich finde selbstfliegende Drohnen gefährlich.

Die Drohne hingegen fliegt direkt über den Zürichsee, was die Transportzeit gemäss Mitteilung vom Freitag deutlich verkürzt. Damit seien die Laborproben per Drohne rund fünfmal schneller an ihrem Ziel. Zeit, die für das medizinische Personal und dementsprechend auch für die Patientinnen und Patienten äusserst wertvoll sein kann. «Mit dem Drohnentransport werden wir unabhängiger von der Zürcher Verkehrslage. Je schneller die Laborproben bei uns sind, umso zeitnaher sind die Ergebnisse wieder beim Patienten», so Marco Fischer, Geschäftsführer ZLZ.

Drohne als Lösung für spezielle Transporte

Wie in Bern steht die autonom fliegende Drohne auch in Zürich während zweier Wochen im Einsatz. «In dieser Zeit evaluieren wir den konkreten Mehrwert für das Zentrallabor Zürich. Dank dem Drohneneinsatz soll der Transport von Laborproben flexibler, ökologischer und natürlich auch schneller werden», erklärt Claudia Pletscher, Leiterin Entwicklung und Innovation der Schweizerischen Post.

Drohne fliegt Laborproben über den Zürichsee

Innerhalb dieser zwei Wochen sammeln die beteiligten Partner ausreichend Resultate. Danach kann das ZLZ darüber entscheiden, ob die Drohne künftig den Transport der Laborproben sicherstellen soll. Die Post ist von der Drohne als Logistiklösung überzeugt, wie sie mitteilt.

Das grosse Interesse im medizinischen Bereich und die über 1000 erfolgreichen Flüge in Lugano beweisen laut der Post, dass sich das Transportmittel für spezielle Sendungen wie Laborproben eignet. Als Vorreiterin in der Drohnenlogistik kooperiere die Post dabei stets eng mit anderen Nutzern des Luftraums und den Aufsichtsbehörden. Drohnen würden in Zukunft die traditionelle Paketzustellung und den Pöstler sinnvoll ergänzen, jedoch nicht ersetzen.

Hier landet die Drohne



(som)