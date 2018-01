Droht dem Zürcher Silvesterzauber das Aus?

Rund 200’000 Besucher haben sich in der Silvesternacht rund um das Zürcher Seebecken versammelt, um das Feuerwerk - den Zürcher Silvesterzauber - zu bewundern. Wie «TeleZüri» am Dienstagabend berichtet, hat man bei den Organisatoren des Feuerwerks aber grosse Zukunftssorgen. «Wir haben ein strukturelles Defizit von fast 20’000 Franken», sagt Ueli Heer vom Verein Silvesterzauber Zürich. So sei es schwierig den Anlass jedes Jahr wieder auf die Beine zu stellen.

Rund 250’000 Franken kostet die Silvesterparty rund ums Seebecken – davon werden 120’000 Franken mit Sponsoring-Geldern gedeckt. Die restlichen 130’000 Franken können die Organisatoren trotz Einnahmen bei der Gastronomie nicht selber decken. «Alleine die Sicherheit kostet fast 30’000 Franken», sagt Heer. Man wolle den Silvesterzauber aber nicht einfach so aufgeben und versuche weitere Sponsoren zu gewinnen.

