Über ein Viertel der Stimmen war ungültig

Bei den Zürcher Gemeinderatswahlen gab es viele ungültige Stimmzettel. 26 Prozent aller eingeworfenen Stimmen zählten am Sonntag nicht. Mit rund 30 Prozent gingen in Altstetten und Seebach besonders viele falsche Unterlagen ein. In Schwamendingen waren es sogar 41 Prozent.

Umfrage Sind Sie sich sicher, wie man richtig abstimmt? Ja, ich vergesse die Unterschrift nie.

Könnte sein, dass ich die Unterschrift auch schon vergessen habe.

Ich habe auch schon alle Unterlagen zurückgeschickt.

Was ist der Grund für diese hohe Zahl an ungültigen Stimmen? «Der Wert bewegt sich traditionell auf hohem Niveau», sagt Christina Stücheli, Sprecherin der Stadtkanzlei. Der Grund liege hauptsächlich darin, dass ganze Listenbündel eingelegt werden.

90 ungültige Stimmen auf einen Schlag

Die Stimmbürger legen also sämtliche Gemeinderatslisten, die sie erhalten, ins Couvert, das sie dem Wahlbüro senden. «Jeden Platz auf der Liste müssen wir von Gesetzes wegen als ungültige Stimme zählen», erklärt Stücheli. In einem Kreis mit 10 Sitzen und 9 Listen seien das auf einen Schlag 90 ungültige Stimmen.

Dass rund ein Viertel der abgegebenen Stimmen nicht gezählt hat, kann man also nicht sagen. Stücheli: «Wir gehen davon aus, dass bei der Gemeinderatswahl 2018 knapp drei Prozent der Stimmbürger ungültige Wahlunterlagen eingereicht haben.»

(tam)