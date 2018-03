Einfamilienhaus ist nach Brand unbewohnbar

Ein Einfamilienhaus im Aargauischen Oftringen ist nach einem Brand nicht mehr bewohnbar. Feuerwehr und Polizei mussten am Donnerstag an die Dorfstrasse ausrücken, um das Feuer zu löschen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

(tam)