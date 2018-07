Das Volk entscheidet über das Fussballstadion

Es wurde der erwartet grosse Stadion-Showdown im Zürcher Gemeinderat gestern Abend. Bereits vor dem Rathaus ging es zu Beginn der ­Sitzung um 16.30 Uhr laut zu und her: Juniorinnen und Junioren der Stadtzürcher Clubs GC und FCZ verteilten Fussballbälle an die Gemeinderäte – auf der anderen Strassenseite Kinder und Erwachsene, die gegen das Stadion und für Freiräume sowie Grünflächen demonstrierten.

Im Saal ging es dann aber deutlich weniger emotional weiter. So war die Besucher­tribüne komplett gefüllt – auch mit jungen Fussballfans. Doch die Politiker liessen mit dem Thema auf sich warten. Erst nach rund zwei Stunden widmeten sich die Gemeinderäte der Stadionfrage.

Kritik von allen Seiten am Verhalten der SP

Und der erwartete Krimi blieb aus: Schnell wurde klar, dass sich keine Partei gegen eine Volksabstimmung zum Stadionprojekt aussprechen wird. Selbst die SP, die das Projekt in den vergangenen Wochen mehrmals in den Medien kritisiert hatte. «Das Volk soll darüber entscheiden», sagte Gabriela Rothenfluh von der SP. Trotzdem gab es Kritik von allen anderen Parteien für das Verhalten der SP.

Dann hatte Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne) seinen Auftritt, der Stadtrat stehe komplett hinter dem Projekt: «Ein vierter Stadionversuch ist genauso unrealistisch wie dass die Nati in einem Achtelfinal weiterkommt.» Und sorgte damit für viele Lacher. Dann legte er noch nach in Richtung SP: «Die SP hat ihre Meinung so oft gewechselt wie FC-Sion-Präsident Christian Constantin seine Trainer.» ­Danach beendete er seine Ansprache mit einem Pfiff mit einer Trillerpfeife.

Nach unzähligen Wortmeldungen wurde dann kurz vor Mitternacht im Gemeinderat über das Stadionprojekt abgestimmt und erhielt 73 von den benötigten 63 Stimmen.

(wed)