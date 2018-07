«Bei der Sicherheit der Kinder wird gespart»

Die Engstringerkreuzung in Schlieren bereitet vielen Eltern Sorgen. Gestresste Verkehrsteilnehmer, eine hohe Anzahl an Lastwagen und extrem kurze Grünphasen stellen für ihre Kinder eine Gefahr dar – besonders auch, weil die Kreuzung auf ihrem Schulweg liegt.

20 Minuten war vor Ort und kann bestätigen: Auch ein Erwachsener muss in zügigen Schritten die Kreuzung queren, um rechtzeitig auf die andere Strassenseite zu kommen. Für Kinder scheint es schon fast unmöglich zu sein. Zudem gibt es genug Verkehrsteilnehmer, die noch bei Rot über die Kreuzung donnern.

«Es muss erst etwas Schlimmes passieren»

«Wir verstehen nicht, warum nichts unternommen wird», sagt eine besorgte Mutter, die jeden Tag ihre Tochter in die Schule begleitet. Die 7-Jährige besucht die Primarschule im Schulhaus Zelgli. «Mir ist durchaus bewusst, dass es für Kinder wichtig ist, den Schulweg alleine zu meistern.» Aber das sei hier unmöglich. An dieser Kreuzung seien die Autofahrer oft gestresst oder am Handy.

Auch Susann Schweizer, die nun seit vier Jahren in Schlieren wohnt, begleitet ihre Kinder täglich. Sie hat schon viele Briefe an die Schulpflege und Stadtverwaltung geschrieben, aber leider ohne Erfolg. Schweizer befürchtet deshalb: «Es muss wohl erst etwas Schlimmes passieren, bis etwas unternommen wird.»

«Die Stadtverwaltung stellt sich taub»

Darauf will Andrin Brüderlin aber nicht warten. Der in Schlieren wohnhafte Vater zweier Kinder hat die Petition «Wir wollen einen sicheren Schulweg für die Kinder vom Zelgli» gestartet.

Darin heisst es: «Ein Lotsendienst wäre das Mindeste, was an dieser Kreuzung für eine sichere Querung sorgen würde.» Noch besser seien längere Grünphasen oder bauliche Massnahmen wie eine Unterführung, so Brüderlin. Die Schulpflege und Stadtverwaltung Schlieren stelle sich bei diesem Thema aber taub.

«Es fehlt an politischem Willen»

Gerade die vierjährigen Kinder, die die nebenan gelegene Kinderkrippe besuchen, seien nicht fähig, eine so komplexe Verkehrssituation zu meistern. «Daher braucht es eine permanente Unterstützung für die Kinder bis zum 8. Lebensjahr», sagt Brüderlin.

Aber es fehle wohl am politischen Willen, etwas zu unternehmen: «Die Verantwortlichen verstecken sich lieber hinter irgendwelchen fachlichen Abklärungen und fadenscheinigen Ausreden.» Das Problem werde dann als erledigt angesehen.

Ignoranz macht Anwohner wütend

Genau diese Ignoranz macht auch eine weitere Anwohnerin und besorgte Mutter hässig: «Für alles andere wird in Schlieren Geld ausgegeben, aber bei der Sicherheit der Kinder wird gespart.» Sie sei deshalb froh, dass sich mit dem Start der Petition eine kleine Bürgerrevolte gebildet hat: «Die Leute haben langsam genug und nehmen es nun selbst in die Hand.»

Deshalb war auch für Juli eine Demo bei der umstrittenen Kreuzung geplant. «Diese wurde aber nun aus Sicherheitsgründen abgesagt», sagt die Frau, die lieber anonym bleiben möchte. Es hätten sich zu viele Leute gemeldet. «Die Organisatoren haben befürchtet, dass es ausartet.» Ob nun trotzdem Leute kommen, sei unklar. «Diese Kreuzung wühlt Eltern und Bewohner auf. Das müssen auch die Verantwortlichen der Schulpflege und Stadtverwaltung Schlieren endlich einsehen.»

«Die Eltern könnten sich doch zusammentun»

Beatrice Krebs, Präsidentin der Schulpflege Schlieren, hat durchaus Verständnis für die besorgten Eltern: «Aber aus rein fachlicher Sicht wurde die Kreuzung in Zusammenarbeit mit der Polizei als sicher eingestuft. Gemäss dieser Einschätzung ist der Weg für die Kinder zumutbar.»

Zudem würden direkt nach den Sommerferien Verkehrspolizisten an der besagten Kreuzung stehen: «Sie sind anfänglich für die Kinder da und zeigen ihnen, worauf sie achten müssen.» Einen Vorschlag hat sie dennoch: «Die Eltern könnten sich zusammentun und abwechselnd die Kinder auf dem Schulweg begleiten.»

