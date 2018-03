Enteisungsfahrzeug fährt in Flugzeug

Die Passagiere des Swiss-Flugs LX1248 von Zürich-Kloten nach Stockholm brauchten diesen Morgen Geduld. Aufgrund einer Kollision eines Enteisungsfahrzeugs von Swissport mit der Maschine mussten sie in ein anderes Flugzeug wechseln.

Der A320 war gegen 7 Uhr bereits vom Dock entfernt, als das Enteisungsfahrzeug beim Umfahren der Maschine deren Flügel touchierte, wie Meike Fuhlrott, Mediensprecherin der Swiss, erklärt. Dabei sei ein erkennbarer Schaden am sogenannten Winglet an der Flügelspitze entstanden – am unteren Teil ist ein Stück abgebrochen.

Vorfall wird untersucht

Die Passagiere mussten in Folge rund 1,5 Stunden in der Maschine ausharren, bevor sie in ein anderes Flugzeug wechseln konnten. Insgesamt werden sie ihre Reise mit rund 2,5 Stunden Verspätung antreten können. Der A320 bleibt bis auf Weiteres ausser Betrieb, der Schaden wird begutachtet und behoben. Es wird untersucht, wie es zur Kollision kommen konnte.

Swissport bedauert den Vorfall. «Ein Swissport-Mitarbeiter hat beim Manövrieren das Flugzeug leicht beschädigt», meldet Mediensprecher Joel Quirino. Für die Passagiere habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden, der Mitarbeiter blieb unverletzt.

