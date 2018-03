Er prügelte einen Mann ohne Grund spitalreif

Am Sonntag umm 9.15 Uhr wurde ein 49-jähriger Mann an der Münstergasse in der Stadt Schaffhausen von einem Mann unvermittelt und ohne ersichtlichen Grund attackiert. Als der 49-Jährige mit gesenktem Kopf durch die Gasse lief, wurde er vom Täter an den Kleidern festgehalten und ins Gesicht geschlagen.

Anschliessend flüchtete der Täter in Richtung Rheinufer, wie die Polizei Schaffhausen am Montag mitteilt. Der angegriffene Mann wurde in der Folge mit schweren Verletzungen durch eine ausgerückte Ambulanz betreut und in Spitalpflege gebracht.

Polizei sucht Zeugen

Die bisherigen Ermittlungen zu dieser Straftat verliefen ergebnislos. Der Schaffhauser Polizei liegen aber Videobilder des mutmasslichen Täters vor. Diese werden nun verpixelt publiziert, um den Täter mithilfe von Zeugen zu finden. Laut der Polizei wird er wie folgt beschrieben: 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 Meter gross, kräftige und feste Statur, er trug schwarze Kleidung und hat eine breitbeinige Gangart.

Sollten die verpixelten Bilder zu keinem Ergebnis führen, wird die Schaffhauser Polizei und die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen die Bilder in der kommenden Woche unverpixelt veröffentlichen.

(wed)