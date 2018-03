Jamie Oliver sucht ein Restaurant in Zürich

«Wenn ich einen Partner finde, eröffne ich sofort ein Restaurant bei euch», sagte Jamie Oliver bereits im Winter 2016 zur «Schweiz am Wochenende». Nun scheint es so weit zu sein, wie das Management des Starkochs bestätigt. Oliver hat in Roy Zsidai, einem Unternehmer aus Budapest mit Restaurants in ganz Europa, einen Partner für den Schweizer Markt gefunden.

Wie Zsidai zur «Schweiz am Wochenende» sagt, fehle nur noch das Lokal: «Wir schauen uns nach einem Lokal in Zürich um», so der Unternehmer. Es soll 400 bis 500 Quadratmeter gross sein und Platz für über 100 Gäste bieten. Falls alles wie geplant läuft, könne das Restaurant schon dieses Jahr eröffnet werden.

«Schweizer sind treuste Kunden»

Dies, obwohl der Starkoch gemäss dutzenden Zeitungen vor der Pleite steht. Angeblich hat die Kette von Oliver «Jamie's Italian» Schulden in Höhe von 93 Millionen Franken. Laut Zsidai stimmen die Zahlen aber nicht. Es handle sich um Verbindlichkeiten in Höhe von 38 Millionen Pfund. Auch seien nur die Restaurants in Grossbritannien betroffen.

Zsidai glaubt, dass Zürich für den Starkoch geeignet ist. Die Schweiz stünde für die gleichen Werte wie Jamie Oliver. «Die Schweizer legen beim Essen Wert auf gute Qualität, Nachhaltigkeit und regionale Produkte», so Zsidai. Zuversichtlich zeigt sich auch Oliver selbst: «Die Schweizer sind unglaublich, sie sind meine vielleicht treusten Kunden». Pro Kopf gerechnet hätten die Schweizer am meisten Bücher von ihm gekauft.

Das Restaurant in Zürich werde italienisches Essen anbieten. Dies, obwohl die Konkurrenz auf dem Platz gross ist.

