Deutsche sind nicht mehr Nummer eins bei Touristen

Zürich wandelt sich von einer klassischen Destination für Geschäftsreisen zu einer Stadt, in der Touristen ihre Freizeit verbringen. Das zeige sich besonders an der starken Zunahme von asiatischen Gästen, teilt Zürich Tourismus am Donnerstag mit. «Trotz Hochkonjunktur stehen die Business-Gäste nicht mehr unangefochten an der Spitze», sagt Tourismusdirektor Martin Sturzenegger.

Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet die Region Zürich 2017 bei den Übernachtungen einen Anstieg von 6 Prozent. In der Stadt Zürich liegt das Plus gar bei 8 Prozent. Der bisherige Rekord bei der Anzahl Gästen im Raum Baden-Winterthur-Zug wurde mit gut 6 Millionen Übernachtungen einmal mehr übertroffen.

Deutschland ist nicht mehr Nummer 1

Deutschland hat trotz eines geringen Wachstums von knapp einem Prozent die Spitzenposition an Nordamerika abgegeben. Zum ersten Mal kamen mehr Touristen von Übersee als vom Nachbarland. Frankreich und Grossbritannien haben 5 bis 7 Prozent eingebüsst. Stark zugenommen hat auch die Anzahl Gäste aus Indien, China und Südostasien.

