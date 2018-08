Es gibt immer mehr offene Lehrstellen

Im Kanton Zürich waren im Juni dieses Jahres noch knapp 1900 Lehrstellen unbesetzt. «Derzeit ist es schwierig, die Lehrstellen zu besetzen», sagt Gianni Migliorisi, Inhaber des Coiffeursalons G&G Hair&Cosmetic Design. Dieses Jahr habe er seine Coiffeur-Lehrstelle wiederum nicht besetzen können.

Schon in den vergangenen Jahren blieb die Stelle, einen geeigneten Lehrling zu finden, weil viele Bewerbungen lieblos gestaltet sind und viele Rechtschreibefehler enthalten. «Obwohl wir gern jemand ausbilden würden, verzichten wir dann aber darauf», so Migliorisi. Die angespannte Situation zeigt sich auch in den kantonalen Zahlen.

Quote stieg auf 20 Prozent

Lag die Quote der offenen Lehrstellen im Kanton Zürich in den vergangenen Jahren bei 13 Prozent, waren es im Juni 2017 gut 16 Prozent. Dieses Jahr waren es im Juni gar 20 Prozent. Das kantonale Amt für Jugend und Berufsberatung spricht allerdings nicht von einer aussergewöhnlichen Situation.

«Die Zahl der offenen Lehrstellen hat in den letzten Jahren leicht zugenommen, der Lehrstellenmarkt ist aber grundsätzlich stabil», sagt Annette Grüter, Leiterin des Berufsinformationszentrums Horgen. Eine mögliche Erklärung liege bei den Schülerzahlen, die derzeit tief sind. «Der Abschlussjahrgang 2018 ist ein geburtenschwacher Jahrgang.»

Es ist noch nicht zu spät für eine Lehrstelle

Es sei nicht untypisch, dass gewisse Lehrstellen zu Beginn der Sommerferien noch offen sind, so Grüter. Diese könnten zu einem späteren Zeitpunkt noch besetzt werden. «Die Jugendlichen, die noch auf der Suche sind, haben somit gute Chancen, noch eine Lehrstelle zu finden.» Hilfe biete die SOS-Beratung für Jugendliche ohne Lehrstelle.

Besonders viele Stelle sind im Detailhandel und bei Coiffeuren offen. Insgesamt werden laut der Lehrstellenplattform Lena noch über 200 Coiffeure und über 270 Verkäufer gesucht. Auch in der Gastronomie fehlen noch knapp 180 Lehrlinge. Den Grund dafür sieht Grüter bei der Anzahl der Betriebe: «In den Bereichen Detailhandel, Coiffeur und Gastronomie werden sehr viele Lehrstellen angeboten.»

