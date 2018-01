In Zürich wird eine Luxus-Espresso-Maschine gebaut

Moritz Güttinger störte sich vor einigen Jahren an seiner Espressomaschine – «die hat mich gar nicht zufriedengestellt». Der Ingenieur entschied sich, die Maschine aufzuschrauben, und stellte fest, dass man das besser machen könnte. So entstand die Idee, eine eigene Espressomaschine zu bauen.

Vor eineinhalb Jahren hat Güttinger die Firma Zuriga gegründet. Mit seinen Mitarbeitern hat er ein halbes Jahr getüftelt, gebaut und wieder verworfen, bis der erste Prototyp fertig war. Für den Ingenieur, der zuvor noch nie viel mit Espressomaschinen zu tun gehabt hatte, war es wichtig, hochwertige und langlebige Materialien zu verwenden.

Preis erhöht

So stammen beispielsweise die Wassertanks von einem Glasmacher aus der Ostschweiz, Kolben und Sieb aus Norditalien. «Die Kaffeemaschine soll wie ein Werkzeug sein, das man mehr und mehr schätzt, je älter es wird», sagt Güttinger.

Doch die Qualität will auch ihren Preis haben: Eine Zuriga-Espressomaschine ist seit dem 19. Dezember nicht mehr für 990 Franken, sondern für 1480 Franken zu haben. Grund: Das Projekt Zuriga wäre sonst langfristig nicht tragbar gewesen. «Dafür ist das Produkt erstens handgemacht und zweitens hat es eine sehr hohe Lebenserwartung», so Moritz Güttinger. Bis Ende Dezember wurden schon über 600 Espressomaschinen in die ganze Schweiz verschickt.

Maschine für Gastronomie geplant

Und wie geht es weiter mit Zuriga? «Als Nächstes wollen wir eine eigene Kaffeemühle auf den Markt bringen, sodass der Kaffee noch besser wird.» Auch ist laut dem Ingenieur geplant, dass Zuriga früher oder später eine Espressomaschine für die Gastronomie herstellt. Güttinger: «Das ist aber noch Zukunftsmusik. Wir hoffen, dass wir uns mit der Espressomaschine im Markt behaupten können.»

(tür)