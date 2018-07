FCZ-Fans ergattern GC-Freikarten fürs Derby

Am Samstagabend findet bereits das erste Zürcher Derby der Fussballsaison im Letzigrund statt. Unter dem Motto «Ganz Züri gaht as Derby» haben sich die GC-Verantwortlichen zwei Aktionen ausgedacht, um das Stadion zu füllen. So dürfen Saisonkarten-Inhaber gratis eine Begleitung mitnehmen und am Mittwoch wurden mehrere Hundert Gratistickets für die Haupt- und Gegentribüne in den Zürcher Badis verteilt.

Letztere Aktion war auch den Anhängern des Stadtrivalen FC Zürich bekannt – und sie profitierten im grossen Stil davon: «Für das Derby am Samstag haben wir uns beim von GC bereit gestellten Ticket-Kontingent grosszügig bedient», heisst es in einer Mitteilung auf dem FCZ-Fanportal Suedkurve.ch. Die Gratistickets werden nun am Samstag unter FCZ-Fans verteilt. «Einige hundert Tickets können beim Treffpunkt im Heiligfeld – neben dem Grill – von FCZlern gratis bezogen werden», heisst es weiter.

