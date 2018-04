FCZ-Fans werden nach Pyro-Unfall angezeigt

Vor dem Zürcher Fussballderby am 7. März brannten rund 100 Anhänger des FC Zürich in der Südkurve des Letzigrund Fackeln ab. Zwei zehnjährige Buben wurden von Fackeln getroffen und erlitten dabei Verbrennungen an den Händen.

Gesetzliche Vertreter der beiden Kinder haben nun Anzeigen gegen die unbekannten Fussballfans eingereicht, wie Marco Bisa, Sprecher der Zürcher Stadtpolizei, auf Anfrage der «NZZ am Sonntag» sagte. Hinweise zum Vorfall habe die Polizei bisher keine erhalten.

Die beiden verletzten Buben kamen glimpflich davon. Einer wurde im Spital ambulant behandelt, der andere konnte am Sonntagmorgen nach Hause zurückkehren. Weshalb sie von Fackeln getroffen wurden, ist unklar.

(scl)