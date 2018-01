Facebook-Star hat Ärger nach Kissenschlacht

Fast 1,3 Millionen Fans hat Momonews auf Facebook, 206'000 folgen ihm auf Instagram. Mohamed Satiane, wie er mit richtigem Namen heisst, ist in Deutschland ein Social-Media-Superstar wegen seinen humorvollen Videos.

Umfrage Was halten Sie von Momonews Verhalten im Jelmoli? Absolut daneben.

Sehr witzig.

Ich weiss nicht.

Bei seinen Auftritten löst er eine Hysterie aus, die man sonst bei Justin-Bieber-Fans sieht. Sein aktuellstes Selfie-Video hat Momonews in der Stadt Zürich gedreht. Innert drei Tagen haben es schon über 720'000 Menschen angeschaut.

Sicherheitsangestellte führten Momonews ab

Seine Aufnahmen führten ihn auch in den Jelmoli an der Zürcher Bahnhofstrasse. wo es für Momonews aber weniger lustig wurde. «Als ich im Einkaufszentrum war und die Betten sah, kam mir der Gedanke eine Kissenschlacht zu starten», sagt er zu 20 Minuten. Das rief die Sicherheitsangestellten auf den Plan. Satiane und seine Freunde wurden in einen Raum abgeführt.

«Das Verhör im Raum verlief relativ ernst aus der Sicht des Sicherheitsbeamtens», so Momonews. Allerdings sei er ein Mensch, der in solchen Situationen nicht ernst bleiben kann. «Ich habe das mit viel Humor genommen und noch paar unauffällige Witze gemacht.»

Als sich dann herausstellte, dass bei der Kissenschlacht nichts kaputt gegangen war, konnten die jungen Männer wieder gehen. Der Facebook-Star nimmt den Vorfall locker: «In Deutschland sind bei den Drehs schon viel schlimmere Dinge passiert.»

Jelmoli bestätigt den Vorfall. «Das Sicherheits-Team hat sich vor Ort um den Fall gekümmert und diesen ordnungsgemäss abgeschlossen», heisst es beim Warenhaus. Nach der Aktion habe Satiane das Warenhaus verlassen. Für ihn habe die Kissenschlacht keine weiteren Folgen gehabt.

Umzug in die Schweiz steht kurz bevor

Trotz dem Kissenschlacht-Ärger liebe er die Schweiz, wie er selbst sagt. «Die Natur und die schönen Berge hauen mich immer aufs Neue um.» Zudem seien die Schweizer einen Tick entspannter als die Menschen in Deutschland. «Ich feiere das Schweizer Volk dafür und ausserdem sind die Frauen in der Schweiz sehr attraktiv», so Momonews.

Für Mitte Februar plant er gar einen Umzug in die Schweiz. Allerdings nicht nach Zürich, sondern nach Küssnacht am Rigi. Es dürfte also nicht das letzte Selfie-Video aus der Schweiz gewesen sein.

(wed)