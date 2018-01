Fehlerhafte Storen plagen Anwohner beim Glattpark

Für einen Leser-Reporter in Opfikon war am Mittwochabend kaum an Schlaf zu denken. Schuld ist das Nachbargebäude: «Seit knapp einem Monat gehen die Storen ununterbrochen am Abend und Wochenende rauf und runter», erklärt der Mann. Sobald ein leichter Wind wehe, beginne der Lärm. «Es ist extrem laut.»

In dem betroffenen Gebäude, das 2015 fertiggestellt worden ist, ist die Hirslanden AG seit Sommer 2017 Hauptmieterin, wie Frank Nehlig, Leiter Unternehmenskommunikation, erklärt. Das Problem ist bekannt: «In den letzten Wochen sind sowohl aus dem Quartier als auch von unseren Mitarbeitenden Beschwerden eingegangen, die wir unverzüglich dem Eigentümer beziehungsweise dem Immobilienbewirtschafter weitergeleitet haben.»

«Haben auf umgehende Behebung gedrungen»

Besonders für den Ärger aus der Nachbarschaft hat man Verständnis: «Wir haben um eine umgehende Behebung des Problems wegen des nächtlichen Lärms für die Anwohner gebeten. Wir bedauern die Umstände sehr: Uns sind die Nachbarn sehr wichtig und wir können den Unmut sehr gut nachvollziehen», erklärt Nehlig.

Betroffen sind rund 400 Fensterstoren am Gebäude. Diese werden bei Wind normalerweise hochgefahren, damit sie nicht von einer Böe herausgerissen werden. Ist es wieder windstill, fahren sie wieder aus.

Vermutlich handle es sich um ein Steuerungsproblem, führt Nehlig weiter aus. Man sei jedoch auf das technische Know-how und die Unterstützung des Immobilienbewirtschafters angewiesen. «Wir haben unsererseits bereits mehrfach auf eine umgehende Behebung mit höchster Priorität gedrungen.»

Problem noch nicht gefunden

Eigentümer des Gebäudes ist Allreal, zu dessen Unternehmen auch der zuständige Immobilienbewirtschafter Hammer Retex gehört. Dorthin hat sich auch die Hirslanden AG gewandt. Allreal-Sprecher Matthias Meier: «Das Problem ist, dass die Storensteuerung in der Nacht auf Automatik umstellt.» Und bei dieser gebe es offenbar ein Problem, das man bisher noch nicht eruieren konnte. «Bedauerlicherweise haben wir zu spät realisiert, mit wie viel Lärm das verbunden ist», sagt Meier.

Allreal hat die Automatik mittlerweile deaktivieren lassen und will sich auch bei den Nachbarn entschuldigen. «Das ist uns sehr wichtig», sagt Meier.