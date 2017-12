So fühlen sich Luxusferien in der eigenen Stadt an

Die Ferien in meiner eigenen Stadt beginnen mit Anreiseproblemen. Streckenunterbruch an der Forchstrasse. Ich hetze mit dem Kinderwagen durch halb Zürich, bis ich endlich in der Dolderbahn sitze. Langsam tuckert das Züglein zum Schlösschen mit den vielen Türmchen hoch, das ich bisher nur von aussen kenne.

Umfrage Was halten Sie von der Hotel-Aktion? Eine tolle Idee. Ich werde gleich ein Zimmer buchen.

Nicht viel. Ich schlafe lieber in meinem eigenen Bett.

Mir fehlt das Geld für so etwas!

Das Dolder Grand sprengt mein Budget. Für 540 bis weit über 4000 Franken kann man in diesem 5-Stern-Hotel für eine Nacht absteigen. Doch an zwei Januarwochenenden dürfen Zürcher dank der Aktion «Erleb dis Züri» für 140 Franken hier schlafen. 58 Hotels in Stadt und Region bieten für die lokale Bevölkerung Übernachtungen mit Frühstück zu Spottpreisen an. Sie wollen sich bei uns bedanken, weil wir so nett zu den Touristen sind.

Sehr nett ist auch der Rezeptionist im Dolder Grand, der uns durch die endlosen Gänge mit den vielen Kunstwerken und Schmuck-Vitrinen führt. Im Zimmer erklärt er mir, wie ich mit dem iPad den Vorhang öffnen kann. Dann sind wir allein in der Junior Suite Grand, die von ihrer Grösse her mit mancher Wohnung mithalten kann. Allein das Bad ist fast so gross wie mein Schlafzimmer, in den Schränken hätte meine ganze Garderobe Platz und auf dem Bett könnten mehrere Leute querliegen.

So viel Technik...

Ich fläze mich auf das weisse Riesensofa. Doch mein einjähriger Sohn will gerade die schönen Blümchen vom Glastisch runterreissen. Zur Ablenkung schauen wir vom Balkon auf den Zürichsee und auf den dampfenden Dolder-Aussenpool hinab. Ich bin ein bissen neidisch, denn Kinder sind erst ab 12 Jahren im Spa zugelassen.

Kleiner Trost: Mein Zimmer ist mit einer Jacuzzi-Badewanne und mit einer Dusche mit gefühlten 1000 Brausen ausgestattet. Der Fernseher lässt sich per Knopfdruck drehen, und die vielen Lichtschalter überfordern mich leicht.

39 Franken für ein Clubsandwich

Und so kommt es bei meinem ersten Mal in einem 5-Stern-Hotel noch zu einer weiteren Premiere: Ich bestelle via iPad mein Essen auf das Zimmer. Zugegeben, bei den 39 Franken für ein Clubsandwich muss ich leer schlucken, doch es ist so gross, dass davon mein hungriges Baby und ich mehr als satt werden. Mein Kind hinterlässt nach der Mahlzeit sein übliches Schlachtfeld auf Tisch und Boden. Das Personal bietet sofort die Putzequipe auf.

Söhnchen schläft schnell ein, und endlich kommt mein Mann von der Arbeit. Zeit für Badewanne und TV. Ich schaffe es, noch einige Seiten im Dolder-Saga-Buch zu lesen, das auf meinem Nachtisch liegt. Dann schläft alles. Den Wecker habe ich umsonst gestellt, denn mein Sohn reisst schon um 6 Uhr morgens an meinen Haaren.

Bin ich schick genug für den Frühstückssaal?

Weil jetzt mein Mann da ist, darf ich dank der frühen Tagwacht noch einige Runden im Spa-Hallenbad mit den Steinwänden drehen. Dann frage ich mich schon, ob ich auch schick genug angezogen bin für den Frühstückssaal. Bin ich, denn an den Tischen sitzen Gäste in Jeans und Pulli sowie Familien mit kleinen Kindern. Und so lächelt die Kellnerin verständnisvoll, als Söhnchen mit dem Lachs und den Erdbeeren vom Buffet spielt.

Gern würden wir hier noch mehr Eier Benedict, Käse und Müesli essen – eine Runde Sauna und dann zur Abkühlung in den Raum mit den Eiszapfen wäre schön. Doch unsere Kurzferien sind vorbei, ich muss arbeiten. Ich gähne, als die Dolderbahn runter in die Stadt fährt. Unser Sohn schläft in seinem Kinderwagen sofort ein.

Ich hatte Glück, dass ich im Vorfeld der Aktion «Erleb dis Züri» im Dolder übernachten konnte, denn die Zimmer waren dort schnell weg. Weitere Hotels gibt es hier.