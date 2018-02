Feuerwerkskörper trifft Frau mit Kind

Mehrere Unbekannte haben am Montagabend gegen 21.30 Uhr Feuerwerkskörper in Richtung der Gebäude der Kantonspolizei Zürich an der Kasernenstrasse gezündet. Die Täter flüchteten anschliessend in Richtung Langstrasse. Die Polizei hat in der näheren Umgebung mehrere Personen kontrolliert und eine Feuerwerksbatterie sichergestellt, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt.

Rund eine halbe Stunde später meldete sich eine Frau bei der Stadtpolizei Zürich und erklärte, dass sie gemeinsam mit ihrem zweijährigen Kleinkind und einer Begleitperson auf der Kasernenstrasse zu Fuss in Richtung Stauffacher unterwegs war. Als sie vor dem Gebäude der Kantonspolizei durchgingen, seien sie und ihr Kind von einem brennenden Feuerwerkskörper getroffen worden. Dadurch seien ihre Kleider versengt worden.

Kleinkind wird untersucht

Sicherheitshalber wird das 2-jährige Mädchen heute noch in Bezug auf eine mögliche Schädigung des Gehörs ärztlich untersucht. Detektive der Stadtpolizei haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Wer die Unbekannten sind, ist nicht bekannt. Es wurden keine Personen festgenommen.

(tam)