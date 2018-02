«Wenn wir nichts machen, kommt der Niedergang»

Leser-Frage: Was ziehen Sie für ein Fazit aus Ihrer Leistung in den letzten vier Jahren?

Es gab gute Sachen und weniger gute. So haben wir eine neue Baumstrategie entwickelt, dass Bäume erhalten werden, wo es auch immer geht. Bei der Gutstrasse wären rund 100 Bäume gefällt worden, wenn es nach der ursprünglichen Planung gegangen wäre. Zudem konnten wir die Durchwegung der Stadt Zürich verbessern, um das Laufen zu fördern – das ist nämlich der gesündeste und effizienteste Verkehr.

Beim Verkehrsbereich konnte ich ausserdem dazu beitragen, dass der Kampf zwischen Auto und Velo etwas aufgebrochen wurde. Ein ideologischer Kampf ist nämlich völlig daneben und interessiert mich auch nicht. Wir müssen das sachlich anschauen und den beschränkten Verkehrsraum so effektiv wie möglich nutzen. Auch bei ERZ und der Abfalltechnologie sind wir auf gutem Weg – aber wenn dann so ein Skandal auffliegt wie bei ERZ, bei dem ich die letzten 15 bis 18 Jahre aufarbeiten muss, gibt das viel Arbeit.

Sie sind 65 Jahre alt. Wieso wollen Sie sich das nochmals vier Jahre lang antun? Und werden Sie die Amtszeit durchziehen, wenn Sie gewählt werden?

Ich habe keinen Grund, mich früher zurückzuziehen. Viele Leute sagen mir, dass ich vor Energie strotze, und ich teile diesen Eindruck. Sonst würde ich nicht antreten.

Bezahlbarer Wohnraum in der Stadt Zürich ist ein wichtiges Thema für die Leser. Wie stehen Sie dazu?

Der Wohnraum in der Stadt Zürich ist sowieso teuer aufgrund der vielen Auflagen, die erfüllt werden müssen. Wir hätten aber eine Chance, auf dem gleichen Raum mehr zu bauen. Statt den ganzen Grünraum, den wir noch haben, zu verbauen, könnte man die bestehenden Strukturen nutzen – beispielsweise die Tausenden von ungenutzten Dachstöcken, die man ausbauen könnte. Oder bei Ausfallachsen könnte man einen Stock höher bauen. Das hätte überhaupt keine Verschandelung zur Folge. Es ist kein Gegensatz, ob private, genossenschaftliche oder städtische Wohnungen. Wichtig ist, dass mehr gebaut wird.

Mehrere Leihvelo-Anbieter verstopfen öffentliche Veloständer – noch mehr Anbieter sollen folgen. Wo setzen Sie die Grenze?

Viele wollen immer gleich alles regulieren. Ich bin dafür, dass man die neuen Technologien und Systeme zum Wohle der Bevölkerung zulässt, kontrolliert und Regeln anspricht statt einfach von Anfang an zu verbieten. Eine Regierung muss nicht alles entscheiden. Den stärksten Entscheid macht die Bevölkerung: Wenn sie die Angebote der Leihvelos nicht in Anspruch nimmt und einfach liegen lässt, dann wird das verschwinden. Schlussendlich werden sich einer oder zwei Anbieter durchsetzen. Wenn infolge dieser Angebote mehr Leute Velo fahren, gibt es doch keinen Nachteil. Und wenn es Reklamationen wegen den Leihvelos gibt, reagieren wir natürlich.

Falls Sie Stadtpräsident werden, werden Sie in den kommenden vier Jahren ein neues Fussballstadion auf dem Hardturm-Areal eröffnen?

Ich habe mich immer für das Fussballstadion eingesetzt und werde mich auch künftig dafür einsetzen. Es wäre wirklich schön, wenn wir auch ein richtiges Fussballstadion in der Stadt Zürich hätten. Ich wäre dann aber auch froh, wenn sich gewisse Fan-Szenen etwas beruhigen würden.

Wird es im Sommer 2018 wieder Sonnenschirme auf dem Sechseläutenplatz geben?

Ich komme sicher wieder mit einem neuen Versuch. Ob es dieses Jahr schon klappt, kann ich nicht sagen. Dass die Umsetzung im vergangenen Sommer nicht geklappt hat, nehme ich auf mich und bin froh, dass der Stadt Zürich kein finanzieller Schaden entstanden ist. Zudem hatten die Medien eine schöne Sommergeschichte und ich konnte in letzter Zeit meine Vorträge mit einem Spruch dazu beginnen und hatte einen garantierten Lacher.

Sie haben im Rahmen der No-Billag-Initiative eine Talk-Sendung für den Gewerbeverband moderiert. Es gibt Leser, die darüber sehr enttäuscht waren, und Leser, die darüber erfreut waren. Wieso haben Sie das mitten im Wahlkampf gemacht? Und glauben Sie, dass es Ihrer Kandidatur geholfen hat?

Ich bin weit von solchen Überlegungen entfernt, ob es mir nützt oder schadet. Es gibt neben dem Stadtrat auch noch ein Leben von Filippo Leutenegger, der seine Leidenschaften hat. Ich war Moderator, 30 Jahre in der Medienbranche und kenne die SRG in- und auswendig. Und dann nehme ich solche Angebote auch mal an – natürlich ohne Geld. Zudem habe ich mich klar geoutet, dass mir die Initiative zu weit geht. Ich bin aber kritisch, was die SRG in letzter Zeit gemacht hat.

Kriegen Sie Hassmails und -kommentare? Und wie gehen Sie mit denen um?

Ich schaue mir nicht alles an, aber ich bin erstaunt, wie wenig Hasskommentare ich als Stadtrat kriege. Früher, als ich bei der SRG tätig war, war das mehr der Fall. Denen, die ansatzweise auch ein Anliegen in ihrer Botschaft haben, schreibe ich meistens auch zurück.

Wieso sollte man Sie am Sonntag als Stadtpräsident wählen – und nicht Corine Mauch (SP) oder Andreas Hauri (GLP)?

Weil es um die Zukunft geht und ich mich sehr stark damit beschäftige. Wir haben Rekordeinnahmen und müssen jetzt nach vorn schauen und das Ausgabenwachstum bremsen. Und das beginnt auch ganz oben: Sieben statt neun Stadträte zum Beispiel. Wenn der Bundesrat mit sieben Mitgliedern auskommt, wird es ja auch in der Stadt Zürich klappen.

Und zum anderen müssen wir uns auf Risiken vorbereiten: Die hochverschuldeten Spitäler oder auch die Strommarkt-Liberalisierung, die kommen wird und einen Einbruch bei den ERZ-Einnahmen bedeutet. Wenn wir jetzt auf dem Höhepunkt nichts machen, gibt es ganz sicher nur den Niedergang. Das war immer so.

Anm. d. Red.: 20 Minuten hat auch die Konkurrentin und amtierende Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) für ein Interview angefragt. Sie hatte aber keine Zeit.

