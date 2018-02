Chef soll Millionen an Spenden veruntreut haben

Die Staatsanwaltschaft Zürich ermittelt gegen den Verwaltungsratspräsidenten einer Firma, die von der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC) beauftragt wurde, über eine Internet-Plattform weltweite Spendengeldaktionen zu organisieren und die erhobenen Spendengelder für die jeweiligen Empfänger zu sammeln.

Die IFRC erstattete im September 2017 Strafanzeige gegen den Mann, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilt. Am 20. Oktober 2017 eröffnete die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren wegen Veruntreuung und ungetreuer Geschäftsbesorgung. Am 22. Dezember fand beim Unternehmen mit Sitz in Zug eine Hausdurchsuchung statt.

Britische Medien berichten von 3,8 Millionen Euro

Der beschuldigte Verwaltungsratspräsident konnte am Flughafen Zürich verhaftet werden und befindet sich seit dem 24. Dezember 2017 in Untersuchungshaft. Die Verhaftung sei aufgrund einer Fahndung vollzogen worden, sagt die verantwortliche Staatsanwältin Denise Schmohl. «Wir hatten den Mann zuvor gesucht und die Polizei hat den Mann dann bei der Einreise am Flughafen Zürich verhaftet.»

Gemäss Recherchen von 20 Minuten handelt es sich beim Unternehmen um die Spendenplattform Ammado und deren Verwaltungsratspräsident Peter C.* Er steht derzeit auch in Irland vor Gericht, wie mehrere britische Medien berichten. Es handle sich um 3,8 Millionen Euro an Spendengeldern, die nie bei den Organisationen angekommen seien. Ob es sich dabei um die Gesamtsumme oder nur um britische Geschädigte handelt, ist nicht klar. Neben der IFRC wird auch Save The Children – die grösste Kinderrechtsorganisation der Welt – als Geschädigte aufgeführt.

Nicht das erste Mal in den Schlagzeilen

Bereits im November 2017 sorgt Ammado in der Schweiz für Schlagzeilen. Das SRF-Magazin «Espresso» berichtete von einer jungen Frau, die ihre Freunde aufgefordert hat, an die Stiftung Sternschnuppe zu spenden. Der Aufruf machte sie via Ammado – das gesammelte Geld wurde aber während mehreren Wochen nicht an die Stiftung überwiesen. Erst als «Espresso» sich eingeschaltet hatte, wurde der Betrag an die Stiftung Sternschnuppe überwiesen.

