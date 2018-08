Zwei Brände im Zürcher Wald wegen Trockenheit

Die Feuerwehr ist am Dienstagmorgen zu einem Brand am Zürcher Uetliberg ausgerückt. Das Feuer hatte sich auf einer Fläche von rund 20 auf 100 Metern ausgebreitet. Die Brandursache ist noch unklar.

Im Video gibt es weitere Informationen zum heutigen Flurbrand beim Üetliberg. Es wurde niemand verletzt. Seid weiterhin vorsichtig! ^po pic.twitter.com/95qo8OBnup — Schutz & Rettung ZH (@SchutzRettungZH) 7. August 2018

Gegen 6.20 Uhr ging die Brandmeldung ein. Betroffen war ein steiler Hang mit morschen Bäumen und Laub. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Sie fällte kleinere Bäume und setzte eine Wärmebildkamera ein.

Brennender Gegenstand weggeworfen

Bereits am Montag musste die Feuerwehr am Entlisberg in Zürich einen Brand löschen. Offenbar hatte jemand einen brennenden Gegenstand unachtsam weggeworfen. Schutz und Rettung Zürich bittet die Bevölkerung wegen der anhaltenden Trockenheit um grosse Vorsicht im Umgang mit Feuer.

Nicht nur Waldbrände gibt es wegen der Trockenheit. Die Stadt Winterthur muss in einer Grünanlage im Inneren Lind eine 152 Jahre alte Buche aus Sicherheitsgründen fällen. Am Sonntag brach bei diesem Baum bereits ein Kronenteil ab. Die anhaltende Trockenheit begünstigt, dass Äste und ganze Kronenteile abbrechen. Betroffen davon sind vor allem Buchen.



(tam/sda)