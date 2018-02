Flucht vor Polizei endet mit gefährlichem Sturz

Ein Passant hielt in der Nacht auf Freitag eine Patrouille der Stadtpolizei Zürich an und informierte diese über einen Taschendiebstahl. Ihm sei eben das Mobiltelefon von vier Männern entwendet worden. Die genaue Täterbeschreibung führte die Polizisten kurze Zeit später zu vier Männern im Alter zwischen 22 und 33 Jahren. Sie stritten sich in der Langstrasse auf der Höhe der Unterführung.

Als sich die Polizisten näherten, entfernten sich zwei der vier Männer. Zwei Beamte folgten ihnen und konnten sie rasch einholen. Ein dritter Polizist stellte die anderen beiden Männer, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt. Plötzlich und völlig unerwartet sprang einer der beiden Männer über die rund 1,30 Meter hohe Brüstung. Der 22-Jährige fiel auf die Langstrasse, die rund drei Meter tiefer liegt.

Mann musste in kritischem Zustand ins Spital

Beim Sturz verletzte sich der Mann, der das gestohlene Handy auf sich trug, schwer. Er musste in kritischem Zustand ins Spital gebracht werden. Die anderen drei Männer wurden von der Polizei festgenommen. In Zusammenhang mit dem Sprung ermittelt die Kantonspolizei Zürich.

(tam)