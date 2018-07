Flughafen-Arbeiter klagen über Arbeitsbedingungen

Am Flughafen Zürich herrscht während den Sommerferien Hochbetrieb. Die Verantwortlichen rechnen mit über 110'000 Passagieren an Spitzentagen. Wie ein Swissport-Mitarbeiter gegenüber 20 Minuten erzählt, führe das besonders bei der Gepäckabwicklung zu chaotischen Zuständen und einer extremen Zusatzbelastung. «Wir müssen täglich bis zu 800 Gepäckstücke pro Person schleppen», sagt der Angestellte, der anonym bleiben möchte.

Zudem verdiene man trotz der Zusatzbelastung fast nichts: «Wir bekommen nur 21 Franken pro Stunde und müssen auch noch den Parkplatz von 120 Franken pro Monat bezahlen.» Für ihn sei das Ausbeutung – viele seiner Arbeitskollegen hätten deswegen gekündigt. Dem Teamleiter scheint das egal zu sein: «Er ist momentan in den Ferien», sagt der Swissport-Mitarbeiter.

Swissport kann Vorwürfe nicht nachvollziehen

Bei Swissport teilt man diese Auffassung des Angestellten nicht. «Wir haben genügend Mitarbeitende, um die Spitzentage während der Ferienzeit in der Planung abzudecken», sagt Sprecherin Nathalie Berchtold. Nur kurzfristige Absenzen seien schwierig zu kompensieren. Die Gepäckabwicklung sei zudem nur ein Faktor von etlichen, die zu Flugzeugverspätungen führen: «Wir haben ebenfalls mit diesen Einflüssen zu kämpfen – beispielsweise eine verspätete Ankunft der Flugzeuge, ein überlasteter europäischer Luftraum oder schwierige Wetterbedingungen.»

Eine Zunahme von Kündigungen sowie die Lohnangaben des Mitarbeiters könne man in dieser Form auch nicht bestätigen: «Die Swissport untersteht einem Gesamtarbeitsvertrag, der mit den Verbänden VPOD, SKV und SEV-Gata abgeschlossen wurde.» Man sei sich aber der hohen körperlichen Belastung in der Gepäckabfertigung bewusst. «Daher haben wir diverse Präventionsmassnahmen und Schulungen in Absprache mit der Suva etabliert», erklärt Berchtold.

Gewerkschaft: «Die Menschen haben genug»

Bei der Gewerkschaft VPOD spricht man hingegen von einer angespannten Situation bei den Flughafen-Mitarbeitern – es herrsche eine miserable Stimmung: «Egal ob am Check-in oder bei der Gepäckabwicklung – die Menschen haben langsam genug», sagt Sprecher Stefan Brülisauer. Die Hauptursache für diese Situation liege bei den Airlines: «Diese drücken die Preise immer weiter nach unten, um Billigflüge anbieten zu können.»

«Dienstleistungsunternehmen stehen da unter Druck und nehmen Sparmassnahmen auf Kosten der Mitarbeitenden vor.» Niedrige Löhne und zu wenig Angestellte seien die Folge: «Viele Mitarbeiter kündigen wegen den schlechten Arbeitsbedingungen.»

Besserer Gesamtarbeitsvertrag oder Streik

Die VPOD fordert deshalb eine Stabilisierung der Flugpreise, um faire Arbeitsbedingungen zu gewährleisten – besonders bei der Lohnfrage. Um das zu erreichen, steht die Gewerkschaft zurzeit mit dem Flughafen Zürich in Kontakt wegen einer Ausweitung der Gesamtarbeitsvertragsabdeckung. «Sollten diese Verhandlungen nicht einigermassen erfolgreich verlaufen, befürchten wir einen Streik», sagt Brülisauer.

Bei Swissport teilt man diese Befürchtung aber nicht: «Für unsere Swissport-Mitarbeitenden gilt die allgemeine Friedenspflicht gemäss Gesamtarbeitsvertrag», sagt Nathalie Berchtold. Reisende müssten sich keine Sorgen machen.

(mon/wed)