Flugzeug muss nach Zürich zurückkehren

Am Mittwoch musste ein Flugzeug der Billigfluggesellschaft Easyjet nach dem Start in Zürich zum Flughafen zurückkehren. Das Flugzeug war um 16.05 Uhr in Zürich gestartet und kehrte um 17.17 Uhr zurück. Jasmin Bodmer, Mediensprecherin des Flughafens Zürich, bestätigte gegenüber 20 Minuten den Vorfall.

Der Pilot des Flugzeugs äusserte den Verdacht auf einen geplatzten Reifen, was sich aber zurück am Flughafen Zürich nicht bestätigen liess. Die ausgerückte Feuerwehr musste entsprechend nicht eingreifen.

(fur)