Frau zahlt 1500 Euro für fiktiven Hundewelpen

Eine Frau aus dem Kanton Schaffhausen sah im Juni 2018 ein Inserat für den Kauf eines Hundewelpens im Internet. Per Mail trat sie mit dem Verkäufer aus dem Ausland in Kontakt, wie die Schaffhauser Polizei mitteilt. Sie wurde aufgefordert, eine Anzahlung von 200 Euro zu überweisen – was sie auch tat.

Das empfiehlt die Schaffhauser Polizei:



Nie ein Haustier per Mausklick im Internet kaufen und im Voraus bezahlen.

Immer zuerst das Tier beim Verkäufer oder dem Züchter besichtigen.



Betrugsfälle bei der Polizei zur Anzeige bringen.



Betrügerische oder verdächtige Inserate beim betreffenden Internetportal

melden, damit der Betreiber den Absender sperren und das Inserat löschen

kann.



Einen Betrug auch bei der Bank, wo man sein Konto hat, oder bei der

Kreditkartenfirma melden.



Generell ist Vorsicht geboten beim Einkaufen im Internet.

Kurze Zeit später fragte der Verkäufer erneut nach Geld: 411 Euro müsse sie zahlen für eine Kiste für den Flugzeugtransport des kleinen Hundes. Sie würde das Geld nach der Auslieferung wieder zurückerstattet bekommen. Die Frau zahlte.

Plötzlich wurden die Mails nicht mehr beantwortet

Schliesslich folgte die dritte Zahlungsaufforderung: Die Frau müsse 998 Euro zahlen für eine Reiseversicherung für den Hundewelpen. Auch das bezahlte sie.

Vergangene Woche am Donnerstagabend (21. Juni 2018) erhielt die Frau eine Mail, in der ihr mitgeteilt wurde, der Welpe sei unterwegs zu ihr. Als das Tier bis am Freitag (29. Juni 2018) nicht eingetroffen war, versuchte die Frau den Hundeverkäufer per Mail zu erreichen. Ihre Nachrichten blieben unbeantwortet, schreibt die Schaffhauser Polizei.

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Allem Anschein nach ist die Frau auf eine Betrugsmasche hereingefallen. Gutgläubig habe sie alle Geldbeträge auf das angegebene Konto überwiesen. Die Mailnachrichten hätten schliesslich glaubwürdig gewirkt. Die Schaffhauser Polizei warnt nun vor Betrugsmaschen mit Inseraten von fiktiven Jungtieren (siehe Tipps in der Box).

