Hier spielt das Reh mit dem Fuchs Fangis

Dieses Duo sorgt für Jöö-Alarm: Ein Rehkitz und ein Fuchs spielten am Wochenende in einem Garten in Winkel ZH. «Normalerweise ist das junge Reh mit seiner Mutter und seinem Geschwisterchen bei uns im Garten», sagt eine Leser-Reporterin.

Am Samstag war es allein da und in Spiellaune: «Das Reh jagte den Fuchs durch den Garten.» Es soll aber alles ganz friedlich abgelaufen sein: «Es war einfach nur süss.» Nach der Spieleinheit gingen sie wieder getrennte Wege, so die Leser-Reporterin.

«Sie kommen wöchentlich vorbei»

Das Quartett sei der Leser-Reporterin aber nicht unbekannt: «Sowohl die Rehfamilie als auch der Fuchs kommen wöchentlich vorbei – jedoch abwechselnd.»

Dem Wildschutz gemeldet hätte sie dies nicht: «Warum auch? Die machen ja nichts.» Schaden anrichten würde nur der Fuchs hin und wieder, «aber nur bei den Nachbarn», sagt die Leser-Reporterin.





(mon)