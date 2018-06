«Wir haben immer mal wieder einen Fuchs im Garten, ist ja nichts Aussergewöhnliches», sagt ein Leser-Reporter. Aber dieser Anblick vor Kurzem in seinem Garten in Dietikon machte ihn traurig: Der Fuchs hatte am ganzen Körper kahle Stellen und kratzte sich ständig. «Das Tier sah sehr krank aus, als ob es an Räude leiden würde – es tat mir leid», so der Leser-Reporter.

Meldungen häufen sich

20 Minuten hat die Bilder an die kantonale Fischerei- und Jagdverwaltung geschickt: «Es ist durchaus möglich, dass der Fuchs Räude hatte», so Leiter Urs Philipp. Die kahlen Stellen am Körper seien typisch für die Erkrankung: «Die Tiere beginnen sich wegen des starken Juckreizes wund zu kratzen und sich die Haare auszureissen.»

«Der Fuchs sah sehr krank aus»

So enstehen offene Wunden, die sich dann mit anderen Krankheiten infizieren: «Die Füchse sterben in der Regel qualvoll daran», so Philipp. Deshalb sei es empfehlenswert, die erkrankten Tiere zu erlegen: «So erspart man ihnen das Leiden.»

Auch für Mensch und Hund nicht ungefährlich

Und auch für Hunde, Katzen und Menschen sei der Parasit nicht ungefährlich. Er lässt sich ohne direkte Berührung mit dem Fuchs übertragen. Zudem hätten sich die Hinweise auf an Räude erkrankte Tiere – besonders im Amt und in der Stadt – gehäuft. Trotzdem müsse man jetzt nicht gleich in Panik verfallen, so Philipp. «Gefährdete Hunde kann man präventiv mit Schutzmitteln behandeln.» Und bei Menschen sei die Behandlung noch einfacher.

(tam/mon)