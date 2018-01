Für 920 Fr können sie mit Mike Tyson dinieren

58 Kämpfe, 50 Siege, 44 davon endeten mit einem K.o. des Gegners: Mike Tyson ist eine der grössten Legenden im Box-Sport. «Iron Mike» sorgte aber auch immer wieder wegen Skandalen für Schlagzeilen – im und neben dem Boxring. Etwa weil er wegen einer Vergewaltigung mehrere Jahr ins Gefängnis musste oder als er bei einem Kampf im Jahr 1997 einen Teil des Ohrs von Gegner Evander Holyfield abbiss.

Im Frühling 2018 besucht Tyson nun die Schweiz. Im Rahmen einer Europa-Tour macht er am 20. April halt in Zürich. Im Fünf-Stern-Hotel Hilton beim Flughafen Zürich lädt er zu einem Gala-Dinner: 4-Gang-Menü, Gratis-Getränke und ein privates Foto mit der Box-Legende. Kostenpunkt: 789 Euro – rund 920 Franken. Die teureren Sitze, die sich näher am Tisch von Tyson befinden und schon bald ausverkauft sind, kosten 809 Euro. An Tysons Tisch sind keine Plätze buchbar.

Wie der Veranstalter auf seiner Homepage schreibt, wird Tyson während des Abendessens Geschichten aus seinem Leben und seiner Sportkarriere erzählen. Fotografieren oder Filmen darf man an der Veranstaltung aber nicht: «Alle unsere Events sind Smartphone-freie Veranstaltungen», heisst es beim Veranstalter.

