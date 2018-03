Fussgänger angefahren und schwer verletzt

Ein Fussgänger wurde am Donnerstagmittag an der Pfingstweidstrasse im Kreis 5 von einem stadtauswärts fahrenden Auto erfasst und schwer verletzt. Der 39-jährige Mann wollte gegen 11.30 Uhr einen Fussgängerstreifen überqueren, als es zum Unfall kam. Ob die Lichtsignalanlage für den Fussgänger auf Grün stand, wird derzeit noch abgeklärt, wie es in einer Mitteilung der Zürcher Stadtpolizei heisst.

Der 39-jährige Mann musste durch die Sanität von Schutz & Rettung mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Der genaue Unfallhergang und die Unfallursache werden durch Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei Zürich abgeklärt.

(mon/sda)