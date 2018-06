Gauner geben sich als Google-Mitarbeiter aus

Nicht nur falsche Polizisten, sondern auch falsche Microsoft- und Google-Mitarbeiter treiben in Zürich ihr Unwesen. Mehrere Personen, die Opfer von Telefonbetrüger geworden waren, hätten sich seit Anfang Mai bei der Stadtpolizei Zürich gemeldet. Die Betrüger gaben sich dabei als Mitarbeiter von Google oder Microsoft aus.

Sie erklärten den Geschädigten, ihre Computer seien verseucht respektive «gehackt» worden und legten dafür angebliche Beweise vor. So brachten sie ihre Opfer dazu, ihnen Zugriff – beispielsweise mittels der Software Teamviewer – auf den Computer zu gewähren, um den angeblichen Schaden zu beheben, wie es weiter heisst.

Kreditkartendaten angeben

Neben dem finanziellen Schaden installierten die falschen IT-Spezialisten zusätzlich bösartige Software auf den Rechnern. Diese sperrt den Computer oder spioniert die Benutzer aus, um dann beispielsweise mit Internet-Banking-Zugangscodes die Konten der Opfer zu leeren.

Im Gegenzug für die von den Betrügern angebotene angebliche Hilfe mussten die Geschädigten Wertkarten kaufen und ihre Kreditkartendaten angeben. So ergaunerten die Betrüger in den vergangenen Wochen über 20'000 Franken. Die Stadtpolizei rät daher, bei Anrufen von unbekannten Personen misstrauisch zu sein und keine Bank- oder Kartendaten am Telefon bekannt zu geben.

(tam/sda)