Gleitschirmpilot hängt vier Stunden in den Bäumen

Um etwa 11 Uhr wurde die Kantonale Notrufzentrale am Samstag darüber informiert, dass ein Gleitschirmpilot oberhalb von Gansingen AG abgestürzt und in einer Baumgruppe hängen geblieben ist. Dem 49-jährigen Schweizer war kurz nach dem Start bei Galtern der linke Flügel seines Schirms eingeklappt, wie die Aargauer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Dies habe zu einem unkontrollierten Absturz geführt. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Sanität und Spezialisten der Höhenrettung wurden in der Folge aufgeboten.

Vor Ort zeigte sich, dass der Gleitschirmflieger auf etwa 25 Metern Höhe in einer Baumgruppe hängen geblieben war. Trotz dem unwegsamen Gelände habe eine alte Anhängerleiter zur Absturzstelle geschafft werden können. Nach fast vier Stunden wurde der leichtverletzte Gleitschirmflieger durch die Alpinen Retter geborgen und wurde zur Kontrolle der Ambulanz übergeben.

(sda)