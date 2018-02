Globi hat tierisch viel Spass im Zoo Zürich

Globi schlendert gemütlich durch den Park, als ihm plötzlich der Storch Adebar auf den Kopf fällt: Der Zugvogel hatte eine Kollision mit einem Helikopter. Rasch bringt Globi den verletzten Storch zur Tierärztin in den Zoo – und bleibt gleich dort, um mitzuhelfen. Und wie es typisch für Globi ist, geht dabei auch einiges schief.

Globi tritt mal wieder ins Fettnäpfchen

Im seinem neusten Abenteuer packt Globi nicht nur tatkräftig im Zoo mit an, er lernt auch verschiedene Tierarten und den Zoobetrieb aus nächster Nähe kennen. Globi hilft etwa dem Futtermeister, damit alle Tiere das richtige Futter erhalten. Er putzt, pflegt und richtet die Tieranlagen abwechslungsreich ein. Er geht mit den Pinguinen spazieren und feiert den Geburtstag von Orangi – dem gerade zwei Jahre alt gewordenen Orang-Utan.

Und natürlich tappt er dabei in typischer Globi-Manier auch immer mal wieder ins Fettnäpfchen – hat aber trotzdem riesengrossen Spass. Am 22. Februar startet der Verkauf des 88. Globi-Buchs «Globi und die Tiere im Zoo». Dieses ist in enger Zusammenarbeit mit dem Zoo Zürich entstanden. Globis Abenteuer spielen sich im Masoala-Regenwald, im Elefantenpark Kaeng Krachan oder im Aquarium ab, wie es in der Mitteilung des Zoos Zürich heisst.

(mon)