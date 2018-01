Grosseinsatz wegen Drohung – Mann verhaftet

Beim Hauptsitz der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich (SVA Zürich) an der Röntgenstrasse im Kreis 5 lief am Mittwoch während mehreren Stunden ein Grosseinsatz der Zürcher Stadtpolizei. Mehrere Leser-Reporter berichten von Polizisten in Vollmontur.

Marco Cortesi, Medienchef der Stadtpolizei Zürich, bestätigt den Einsatz gegenüber 20 Minuten: «Grund ist eine Drohung, die von einem Mann bei der SVA eingangen ist.» Im SVA-Gebäude selber sei aber nichts passiert. Weitere Details zur Drohung werden im Moment nicht bekannt gegeben. Nur so viel: «Wir nehmen die Drohung ernst.»

Die eingeleitete Fahndung nach dem Mann wurde kurz nach 14 Uhr erfolgreich abgeschlossen. Der gesuchte 62-jährige Schweizer stellte sich bei der Kantonspolizei Zürich und wurde festgenommen.

Grossaufgebot bei der SVA Zürich

